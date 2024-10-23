48 Yıl Sonra İlk! Galatasaray İsveç Takımını 4-3 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Galatasaray ile Elfsborg, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray, konuk ettiği İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılı takım 1976'dan sonra ilk kez bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

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48 Yıl Sonra İlk! Galatasaray İsveç Takımını 4-3 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Galatarasay bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

Sahadan 4-3’lük bir sonuçla galip ayrılan sarı kırmızılı takım bu sonuçla birlikte 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başarmış oldu. Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek almıştı.

Cimbom bu müsabaka öncesinde İsveç’ten; Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı.

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Kaynak: AA-İHA

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