Fenerbahçe Milli Arada Boş Durmayacak

Fenerbahçe'de milli arada hazırlıklar sürecek. Rusya'nın Zenit ekibiyle 15 Kasım'da hazırlık maçı yapılacak.

Fenerbahçe Milli Arada Boş Durmayacak

Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada 15 Kasım Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile özel maçta karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.

Kaynak: AA

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