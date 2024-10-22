NBA'de Yeni Sezon Heyecanı

NBA'de yeni sezon heyecanı yarın sabaha karşı başlayacak. Açılış maçında Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek.

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NBA'de Yeni Sezon Heyecanı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak. Sezonu açılış maçında son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak.

NBA'in 79. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek.

İlk gün oynanacak diğer maçta ise Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya gelecek.

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