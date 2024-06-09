Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, rakibi 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.

Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde ilk kez final oynayan 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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