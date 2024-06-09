Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde ilk kez final oynayan 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Kaynak: AA