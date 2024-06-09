Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildi

Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası "Championship"in ilk ayağında İtalya'ya 24-10 mağlup olarak ilk turu 10. sırada tamamladı.

Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildi

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın tarihinde ilk kez mücadele ettiği organizasyonun en üst seviyesi olan "Championship"in Hırvatistan'ın Makarska kasabasında düzenlenen ilk ayağı, bugünkü karşılaşmalarla sona erdi.

Organizasyonun son gününde Türkiye, İtalya'ya 24-10 mağlup oldu.

Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, böylece "championship"in Makarska etabını 10. sırada tamamladı.

Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası "Championship"in ikinci ayağına 28-30 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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