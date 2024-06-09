Jose Mourinho'dan seçim sonrası 'özel' paylaşım

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, başkanlık seçimi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşma imza attı.

Jose Mourinho'dan seçim sonrası 'özel' paylaşım

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 16.464 oy alarak 3. kez göreve geldi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, seçimler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mourinho, Ali Koç'u tebrik etmek yerine kısa ve öz bir paylaşım yaptı.

MOURİNHO'DAN 'ÖZEL' PAYLAŞIM

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, seçimler sonrası yaptığı paylaşımda, "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

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