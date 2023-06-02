Formula 1’de sıradaki durak İspanya

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sıradaki durak İspanya

Formula 1’de sezonun 8. yarışı İspanya’da düzenlenecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metrelik uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.
Son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Monako Grand Prix’sini Max Verstappen ilk sırada tamamlamıştı.
İspanya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 105 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 93 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan
5 - George Russell (Büyük Britanya): 50 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 249 puan
2 - Aston Martin: 120 puan
3 - Mercedes: 119 puan
4 - Ferrari: 90 puan
5 - Alpine: 35 puan

Kaynak: İHA

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