Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

ABDULKADİR BİTİGEN YÖNETECEK

Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

3 Haziran Cumartesi

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: Gerçek Gündem