Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
ABDULKADİR BİTİGEN YÖNETECEK
Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:
3 Haziran Cumartesi
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: Gerçek Gündem