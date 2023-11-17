Formula 1'de Las Vegas heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı ABD'nin Las Vegas kentinde yapılacak.

Formula 1'de Las Vegas heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin Las Vegas kentinde sezonun 22. yarışıyla sürecek.

Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği organizasyonda, Las Vegas Grand Prix'si düzenlenecek.

ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.00'de başlayacak. Yarış ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 17, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 524

2. Sergio Perez (Meksika): 258

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

4. Fernando Alonso (İspanya): 198

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

TAKIMLAR

1. Red Bull: 782

2. Mercedes: 382

3. Ferrari: 362

4. McLaren: 282

5. Aston Martin: 261

Kaynak: AA

Etiketler
Formula 1
Ali Koç hakkında suç duyurusu: 'İnsani değerleri hiçe saymıştır' Ali Koç hakkında suç duyurusu: 'İnsani değerleri hiçe saymıştır'
Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor
Kazançları çok fazla! 7 kadın kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Kazançları çok fazla! 7 kadın kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Futbola yeni kural: Hakeme itiraz eden oyuncu 10 dakika kenara alınacak Futbola yeni kural: Hakeme itiraz eden oyuncu 10 dakika kenara alınacak
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
Erdoğan talimat verdi: Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme