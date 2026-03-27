Formula 1 Heyecanı Japonya'da Devam Edecek

Formula 1'de sıradaki durak Japonya... Sezonun üçüncü etabında sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak. Sezonun ilk iki yarışında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafere ulaştı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

Takımlar

1. Mercedes: 98

2. Ferrari: 67

3. McLaren: 18

4. Haas: 17

5. Red Bull: 12

Kaynak: AA

Etiketler
Formula 1 Japonya
