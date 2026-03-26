Milli Yıldız Arda Güler Romanya Galibiyeti Ardından Konuştu: Tek Hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Takım’ın Romanya’yı 1-0 yendiği maçta Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golde asisti yapan Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arda Güler, “Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz” dedi.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya’yı 53.dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından tek golün asistini yapan Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

‘FERDİ AĞABEY İNANILMAZ BİR KOŞU ATTI’

Milli futbolcu, “Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

‘TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI’

Arda Güler “Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz” diye konuştu.

