Filenin Sultanları'nın VNL Karnesi Belli Oldu! İşte En İyi Performans Veren İsimler...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yaz da her yıl olduğu gibi FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Türkiye'yi temsil etti. Turnuva boyunca toplam 4 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, dün akşam 3-0 mağlubiyetle sonuçlanan Sırbistan maçı ile noktalanan üçüncü haftada, arka arkaya üç maç kaybetti. Ancak milli voleybolcular yine de çeyrek final mücadelesinde yer alacak.

Çeyrek finalde Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları'nın "VNL karnesi" de sonuçlandı. VNL istatistiklerine göre, turnuvada en iyi performans gösteren oyuncular belli oldu. Bu istatistiklerin, millilerin antrenörü Daniele Santarelli'nin kadro oluşturmada dikkate alacağı kriterlerden biri olacağı düşünülüyor.

EN SKORER MELİSSA VARGAS

VNL istatistiklerine göre, sona eren VNL grup etabında en skorer oyuncu 121 sayı ile pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Onu 106 sayı ile smaçör Yaprak Erkek, 99 sayı ile smaçör Ebrar Karakurt, 91 sayı ile pasör çaprazı Alexia Carutasu ve 64 sayı ile smaçör Hande Baladın takip etti.

BLOKTA ZİRVE DENİZ UYANIK'IN

Turnuvada en çok blok yapan isim de 19 blokla orta oyuncu Deniz Uyanık oldu. Onu 16 blok sayısıyla orta oyuncu Aslı Kalaç, 15 blokla orta oyuncu Zehra Güneş, 14 blok sayısıyla pasör çaprazı Melissa Vargas ve 9 blokla smaçör Ebrar Karakurt takip etti.

EN İYİ POZİTİF MANŞET ALAN EYLÜL AKARÇEŞME

Grup etabında en iyi pozitif manşet alan oyuncu ise %69 oranla libero Eylül Akarçeşme oldu. En iyi pozitif manşet alan diğer oyuncular %57 ile smaçör Meliha Diken, %56 ile libero Simge Aköz, %55 ile smaçör Hande Baladın ve %54 oranla smaçör Saliha Şahin oldu.