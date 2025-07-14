Sivasspor Yeni Sezon İçin İlk Etap Çalışmalarını Tamamladı

Yeni sezona evlerinde hazırlanan Sivasspor, kampın 15. gününü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sivasspor Yeni Sezon İçin İlk Etap Çalışmalarını Tamamladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna Sivas'ta hazırlanan Sivasspor, kampın 15. gününü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, atletik koşu ve atletik oyunlarla çalışmayı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bu antrenmanla Sivas etabını noktaladı. Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek.

Kaynak: İHA

Filenin Sultanları'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu Filenin Sultanları'nın Rakibi Belli Oldu
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
Fenerbahçe'nin Portekiz Kamp Kadrosu Açıklandı, Ortalık Karıştı! Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu Açıklandı
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi