Filenin Sultanları'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, VNL çeyrek finaldeki rakibi Japonya oldu. Filenin Sultanları, rakibini elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye - Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Atlas Arena'da oynanacak. Kırmızı-beyazlılar, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Diğer çeyrek final eşleşmeler şu şekilde:
İtalya - ABD
Polonya - Çin
Brezilya - Almanya
Kaynak: İHA
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