Filenin Sultanları'nda 'İlkin Aydın' Depremi!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarıdan başarıya koşarak Türkiye'yi gururlandırmaya devam ederken, bu yaz da yine görkemli bir turnuva dönemi geçiriyor. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk iki haftasında yalnızca tek mağlubiyet alan Filenin Sultanları, bu hafta turnuvanın son ayağında da Hollanda'da mücadele verecek.

HANDE VE CANSU İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosunu resmen açıkladı. Federasyonun internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu kadro, voleybol taraftarları arasında tartışma yarattı. Federasyon, kadroyu açıklarken, smaçör Hande Baladın'ın devam eden tedavi süreci nedeniyle, pasör Cansu Özbay'ın ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle kadroda yer almadığını belirtti.

'KAPTAN' SİMGE KADRODA YOK

Ancak iki oyuncuyla ilgili bilgi verilmemesi sosyal medyayı karıştırdı. VNL'in ilk iki hafta kadrosunda bulunan ve başarılı bir performans gösteren libero Simge Aköz'ün kadroda yer almaması bazı taraftarların tepkisine neden oldu. Ayrıca Eda Erdem'in yokluğunda kendisinin kaptan olduğu da hatırlatıldı.

İLKİN SAKATLANDI MI?

Sosyal medya platformlarında tartışma yaratan bir diğer voleybolcu da smaçör İlkin Aydın oldu. VNL turnuvası başlamadan ameliyat olduğu için ilk iki haftada yer almayan, daha sonra ise toparlandığı söylenerek milli takımla beraber antrenmanlara başlayan İlkin Aydın'ın 3. hafta kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada İlkin Aydın'ın antrenmanda sakatlandığına dair bir iddia ortaya atılması da açıklama beklentisini güçlendirdi.

'ZATEN İLK İKİ HAFTA DA YOKTU'

Birçok sosyal medya kullanıcısı, milli smaçörün sakatlık nedeniyle mi kadroda yer almadığını yoksa tercih mi edilmediğini merak ettiklerini söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da, halihazırda ilk iki hafta kadroda yer almayan bir oyuncu için açıklama yapılmasına gerek olmadığını düşündüklerini dile getirdi.