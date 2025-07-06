Büyük Gurur... Derin Atakan Avrupa'nın Zirvesinde: U19 Şampiyonu, U21 Üçüncüsü!

Gençler Dünya şampiyonu olimpik milli sporcu Derin Atakan, bu kez İtalya’da önemli bir başarıya imza attı. Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası-Grand Prix’de Derin Atakan U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu, U21’de ise Avrupa üçüncüsü oldu.

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Büyük Gurur... Derin Atakan Avrupa'nın Zirvesinde: U19 Şampiyonu, U21 Üçüncüsü!
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Gençler Dünya şampiyonu olimpik milli sporcu Derin Atakan, İtalya/Gizzeria’nın ev sahipliğinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Youth Europeans’ta rakiplerini geride bırakarak U19 kategorisinde Avrupa Gençler şampiyonu oldu. U21 kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti.

Büyük Gurur... Derin Atakan Avrupa'nın Zirvesinde: U19 Şampiyonu, U21 Üçüncüsü! - Resim : 1

Derin Atakan, kazandığı şampiyonluğu şu şekilde anlattı:

“Şu anda çok mutluyum. Geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmuştum, bu sene de birinciliği aldım. Çok çok mutluyum. Bütün haftanın yorgunluğu bitti diyebilirim. Yarışların ilk gününe ikincilikle başladım. Sonraki günler ise hep birincilikler geldi. Pozisyonumu korumak istiyordum. Biraz stres biraz da heyecan vardı. Beklediğim gibi oldu çünkü bunun için yani Avrupa Şampiyonu olabilmek için çalışıyordum. Çalışmalarımın sonucunu aldım diye düşünüyorum. Tabii burada öncelikle Kulübüme, yelken şubemiz Fenerbahçe Doğuş Yelken’e, sponsorumuz Doğuş Grubu’na çok teşekkür ederim.”

Kaynak: İHA

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