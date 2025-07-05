Fenerbahçe, Yeni Transferini Açıkladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Yeni Transferini Açıkladı
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Efeler Ligi'nin üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz’i kadrosuna kattı. Kariyerinde Arkas Spor ve Spor Toto formalarını terleten Mustafa Cengiz; 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2021-2022 TSYD şampiyonluğu ve 2021 Milli Takımlar Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu elde etmiştir. Mustafa Cengiz’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Yeni Transferini Açıkladı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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