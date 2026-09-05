Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Finalde

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstünlüğünü baştan sona koruyan Filenin Sultanları, setleri 25-20, 25-19 ve 25-20 kazandı. İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan karşısında hata yapmayan ay-yıldızlı ekip, Avrupa şampiyonluğu için yeniden final sahnesine çıkma hakkı elde etti.

SIRBİSTAN’I SET VERMEDEN ELEDİK

Turnuvaya 7’de 7 ile gelen Sırbistan karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler, üç sette de rakibine üstünlük sağladı. Türkiye, karşılaşmayı 3-0 tamamlayarak finale adını yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu unvanını taşıyan Filenin Sultanları, taraftarının yoğun desteğiyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

TÜRKİYE 6. KEZ ÜST ÜSTE YARI FİNALDE

Avrupa Şampiyonası tarihindeki 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, bu sonuçla organizasyonda üst üste 6. kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Milliler, tarihindeki 8. yarı finaline de çıkmış oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği Sırbistan’ı bu kez de yarı finalde geçerek rakibini turnuvanın dışına itti. FIVB dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Türkiye, İstanbul’da şampiyonluk hedefiyle final maçını beklemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi