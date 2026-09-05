Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Asensio Şoku! Beşiktaş Maçı Kadrosuna Alınmadı: Tesisten Aracıyla Ayrıldı

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi öncesi Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı bulunan İspanyol yıldız, maç kadrosuna dahil edilmedi. Hafta boyunca bireysel çalışmalarını sürdüren Asensio, kadro dışında kalmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden özel aracıyla ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun durumu netleşti. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak derbi öncesinde sakatlığı bulunan İspanyol futbolcunun maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. HT Spor’un haberine göre Asensio, hafta boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü.

Fenerbahçe’de Derbi Öncesi Asensio Şoku! Beşiktaş Maçı Kadrosuna Alınmadı: Tesisten Aracıyla Ayrıldı - Resim : 1

TESİSLERDEN AYRILDI

Maç kadrosuna dahil edilmeyen Asensio, kararın ardından özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldı.

Kaynak: HT Spor

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