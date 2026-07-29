FIFA ve UEFA Karşı Karşıya Geldi! Futbolun Dev Organizasyonlarında Boykot Tehlikesi

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Dünya futbolunun ana yönetim merkezi olan FIFA, futbolun daha da ticarileşmesine yol açacak yeni bir düzenleme yapmayı hedefliyor.

FIFA, ORGANİZASYONLARI ÖZELLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Dünya Kupası da dahil olmak üzere ana organizasyonlarını yürütmek üzere yeni bir ticari şirket kurmak istediğini ve dış yatırımcıların bu şirketten hisse satın alabileceğini açıkladı.

UEFA'DAN ACİL TOPLANTI KARARI

BBC'de yer alan habere göre UEFA üyesi 55 ülke federasyonu, FIFA'nın ana turnuvalarının hisselerini özel yatırımcılara satmayı hedefleyen tartışmalı teklifini görüşmek üzere bu hafta sonu acil bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

FIFA'DAN 'DAHA FAZLA KAYNAK' SAVUMASI

Hisse satma planı turnuvalardaki kontrolün özel yatırımcıların eline geçeceği endişesini doğursa da FIFA, elde edilecek gelirle dünya genelindeki futbol federasyonlarına daha fazla kaynak aktarılacağını savunuyor.

UEFA'NIN SEÇENEKLERİ ARASINDA BOYKOT VAR

UEFA açıklamasında, "Bu, FIFA'nın satabileceği bir şey değil. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz" ifadelerine yer verdi.

Çevrim içi olarak düzenlenecek acil toplantı, Avrupa futbolunun FIFA'ya karşı ortak bir eylem planı oluşturmasına imkan tanıyacak. Toplantıda Dünya Kupası dahil FIFA organizasyonlarını boykot seçeneği de masaya gelecek.

FIFA'NIN HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi turnuvaları yönetecek FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı ticari bir iştirak kurma planını ilk olarak The Times gazetesi duyurdu.

FIFA, yaptığı açıklamada FFE'nin, bu yılın ilerleyen dönemlerinde geliştirme programlarını finanse etmek amacıyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflediğini bildirdi. Açıklamada, bunun 20 milyar dolarlık başlangıç şirket değerlemesi üzerinden, azınlık hissesi ve kontrol yetkisi vermeyen payları satın alacak uzun vadeli yatırımcıların özenle seçilmesiyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

FIFA'NIN PLANI TRUMP'A UZANIYOR

FIFA'nın bu süreçte J.P. Morgan ile çalıştığı, potansiyel yatırımcılar arasında ise Joshua Kushner tarafından kurulan Thrive Eternal fonunun bulunduğu belirtildi. Joshua Kushner'in kardeşi Jared Kushner ise kamuoyunda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı olarak biliniyor.

TRUMP-INFANITO İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu ay sona eren Dünya Kupası, Trump ile Infantino arasındaki siyasi ve kişisel ilişkileri daha da güçlendirirken, başta UEFA olmak üzere bu ilişkilere yönelik endişeleri de artırdı.

UEFA DÜNYA FUTBOL PASTASINDA KRİTİK BİR DEĞERE SAHİP

FIFA'nın 211 üyesinin sadece dörtte birini oluştursa da UEFA, dünyanın en başarılı milli takımlarını bünyesinde barındırıyor.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takımdan 6'sı ve şampiyon olan İspanya Avrupa temsilcisiydi. 2022 ve 2018 turnuvalarında da benzer bir Avrupa üstünlüğü bulunuyordu. UEFA, kendilerinin yer almadığı bir FIFA turnuvasının ticari değerinin ciddi şekilde düşeceğinin farkında.

FIFA'nın oyunu küresel olarak büyütme gerekçesi, dev turnuvaların (Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası) daha sık düzenleneceği ve katılımcı sayısının artırılacağı korkusunu da beraberinde getiriyor. Bu durum, zaten sıkışık olan futbol takvimini tamamen kilitlenme noktasına getirebilir.

AVRUPA FUTBOLUNDAKİ BENZER GİRİŞİM 48 SAATTE ÇÖKMÜŞTÜ

İngiliz futbolundan üst düzey bir kaynak, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, FIFA'nın bu planının futbolun karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olduğunu ve 2021'de büyük tepki çekerek 48 saat içinde çöken Avrupa Süper Ligi krizine eş değer olduğunu belirtti.

Bu kez FIFA'nın geri adım atması pek olası görünmüyor.

FIFA, bu planla küresel kalkınma fonunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini ve 211 üye federasyonun her birine tek seferlik 20 milyon dolara kadar sermaye sağlama imkanı sunacağını taahhüt ediyor.

UEFA BAŞKANI DÜNYA KUPASI FİNALİNİ BOYKOT ETMİŞTİ

Bu son kriz, FIFA ile UEFA arasında halihazırda gergin olan ilişkileri iyice kopma noktasına getirdi. İki kurum daha önce 2021 yılında Arsene Wenger'in ortaya attığı "iki yılda bir Dünya Kupası" fikri nedeniyle de karşı karşıya gelmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA'nın bir dizi tartışmalı kararını protesto etmek amacıyla ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalini boykot etmişti.

Bu kararın sebepleri arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girerek ABD'li forvet Folarin Balogun'un Belçika ile oynanan son 16 turu maçı öncesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 1 maçlık cezasını erteletmesi de yer alıyordu.

Kaynak: Gazete Oksijen