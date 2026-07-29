Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ana arterleri tehdit etmeye başladı. Alevlerin Fethiye-Antalya kara yoluna yaklaşması üzerine, şehirler arası ulaşım güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tamamen trafiğe kapatıldı. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü ile bazı evler tahliye edildi. Fethiye, Balıkesir Altınoluk ve Antalya Kumluca'da da alevler yükseldi.

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Türkiye, yaz sezonunun en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm merkezlerinde peş peşe orman yangınları çıktı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki kritik noktalarda yükselen alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini ve ana ulaşım arterlerini tehdit etmeye başladı.

MUĞLA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden korkutan bir son dakika haberi geldi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 1

Şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılan alevlerin görüş mesafesini düşürmesi ve can güvenliğini tehdit etmesi üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 2

ALEVLER ANA ARTERLERİ TEHDİT EDİYOR

Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kritik bir noktaya ulaştı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 3

KARA YOLU KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki duman yoğunluğu ve yangının ilerleme yönü dikkate alınarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fethiye ile Antalya'yı birbirine bağlayan ana kara yolu her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 4

Ekipler, yol üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve söndürme operasyonunun seyrine göre yolun yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 5

HAVADAN VE KARADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar da genişletildi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 6

Sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için ekipler seferber edilmiş durumda.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 7

Yangın mahallinde şu dakikalarda 5 uçak, 11 helikopter havadan kesintisiz su atımı yaparken; karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 uzman personel alevlerin yerleşim yerlerine ve karayolunun karşı şeridine geçmesini engellemek için adeta barikat kuruyor.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 8

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 9

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 10

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dumanların ve alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde can güvenliğini sağlamak amacıyla 43 hane tedbir amaçlı boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara nakledildi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 11

HASTANE DE BOŞALTILDI

En kritik önlem ise sağlık alanında alındı. Yangın alanına sadece 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri, duman sızıntısı ve olası bir sıçrama riskine karşı tamamen tahliye edildi. Hastaların diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 12

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır."

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 13

KUMLUCA YANGINI BÜYÜYOR, ULAŞIM DURDU

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 14

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 15

KAZDAĞLARI ETEKLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Peş peşe çıkan orman yangınlarının son adresi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi oldu. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 16

Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 17

Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki alevlere müdahale devam ederken valilikten yeni açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 18

121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır."

BİR KİŞİ VE KEÇİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 19

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor - Resim : 20

Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorAntalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale EdiliyorGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

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