Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti, Finallerde İlk Kez Mücadele Etmişlerdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez yükseldiği VNL Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Filenin Efeleri, mücadele dolu karşılaşmada özellikle ikinci ve üçüncü setlerde büyük direnç gösterse de yarı final biletini alamadı.

Son Güncelleme:
Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti, Finallerde İlk Kez Mücadele Etmişlerdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Efeleri, Milletler Ligi VNL çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez VNL’de çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiği turnuvada Slovenya’ya 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti, Finallerde İlk Kez Mücadele Etmişlerdi - Resim : 1

SON SET BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Karşılaşma boyunca Slovenya karşısında mücadeleyi sürdüren Filenin Efeleri, özellikle ikinci ve üçüncü setlerde büyük çekişmeye sahne olan mücadelede istediği sonucu alamadı. Türkiye, setlerde 25-21, 35-33 ve 39-37’lik skorlarla rakibine üstünlük sağlayamadı.

TÜRKİYE-SLOVENYA: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Üçüncü set sonucu: Türkiye 37-39 Slovenya

İkinci set sonucu: Türkiye 33-35 Slovenya

İlk set sonucu: Türkiye 21-25 Slovenya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Erkek Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Başkan Yalnız Bırakmadı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe İçin Polonya’da Başkan Deplasmanda Takımı Yalnız Bırakmadı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Çok Sayıda Yaralı Var
Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu