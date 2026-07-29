Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti, Finallerde İlk Kez Mücadele Etmişlerdi

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Filenin Efeleri, Milletler Ligi VNL çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez VNL’de çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiği turnuvada Slovenya’ya 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

SON SET BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Karşılaşma boyunca Slovenya karşısında mücadeleyi sürdüren Filenin Efeleri, özellikle ikinci ve üçüncü setlerde büyük çekişmeye sahne olan mücadelede istediği sonucu alamadı. Türkiye, setlerde 25-21, 35-33 ve 39-37’lik skorlarla rakibine üstünlük sağlayamadı.

TÜRKİYE-SLOVENYA: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Üçüncü set sonucu: Türkiye 37-39 Slovenya

İkinci set sonucu: Türkiye 33-35 Slovenya

İlk set sonucu: Türkiye 21-25 Slovenya

Kaynak: Haber Merkezi