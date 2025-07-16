FIFA Kokartlı Hakem Mehmet Türkmen'e Yeni Görev

Türk hakem Mehmet Türkmen, 17 Temmuz 2025’te Belarus’un Dynamo Brest ile Karadağ’ın Sutjeska Niksic takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi maçında düdük çalacak. Maç, Macaristan’daki ZTE Arena’da saat 20.30’da başlayacak.

FIFA Kokartlı Hakem Mehmet Türkmen'e Yeni Görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu’nda önemli bir görev üstlenecek. 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, Belarus ekibi Dynamo Brest ile Karadağ temsilcisi Sutjeska Niksic arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Türkmen, Macaristan’ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçta düdük çalacak.

Türkmen’e bu önemli müsabakada yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Türk hakem triosunun, UEFA’nın prestijli organizasyonunda göstereceği performans merakla bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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