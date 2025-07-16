Fenerbahçe Günü Tek Antrenmanla Tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Günü Tek Antrenmanla Tamamladı
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Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanını gerçekleştirdi. Isınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı Lacivertliler, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: DHA

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