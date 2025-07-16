Patende Yeni Hedef Uluslararası Başarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Federasyonun 21 Ekim 2024'te gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu’nda Fahrettin Yıldız'ın başkanlığa seçilmesi ile paten branşındaki çalışmalar da ivme kazandı.

Yurt içinde gerçekleştirilen milli takım kamplarıyla uluslararası yarışmalara hazırlanan genç patenciler, mayısta Almanya'da Avrupa Kupası ile 28-30 Haziran'da Hollanda’nın Nijmegen kentinde düzenlenen "RIT 2025-Radboud International Tournament" organizasyonlarına katıldı.

Hollanda'da 100 metre sprint puan yarışında birincilik, 410 metre sprint yarışında dördüncülük, 6 bin metre eliminator yarışında beşincilik elde ederek genel sıralamayı 5. tamamlayan sporcu Fatih Özcan, kürsüye en yakın isim oldu.

Genç sporcuların tecrübe kazanması ve milli takım kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla yurt içinde de çeşitli organizasyonlara imza atan Federasyon, Karaman'da mayısta 397 sporcunun katılımıyla eleme, Kocaeli'de 13-14 Temmuz'da 191 sporcu katılımıyla 1. etap yarışmalarını düzenledi.

TEKERLEKLİ PATEN BRANŞI HIZLI BÜYÜYOR

Türkiye Kaykay Federasyonu, ağustos ayında Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyerek, Çin'de yapılması planlanan Dünya Oyunları ve Dünya Şampiyonası için milli takım kamp kadrosunu belirleyecek. Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, tekerlekli paten branşının kulüp ve sporcu bakımından hızla büyüdüğünü, artan sporcu sayısının güçlü milli takım oluşturma konusunda avantaj oluşturduğunu söyledi.

Yıldız, paten branşının olimpik olmadığını ancak en güçlü adaylar arasında gördüklerini belirterek, uluslararası federasyonun bu konuda çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA