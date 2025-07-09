Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesiyle üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz konaklayarak Türkiye’yi keşfetme imkanı buluyor. İlk hafta bazı şehirlerde kontenjanlar doldu bile.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek - Resim: 1

Üniversite öğrencileri için yaz tatiline özel harika bir fırsat başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Seyahatsever” projesiyle, 18-30 yaş arasındaki gençler yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

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Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek - Resim: 2

5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

2022 yılından bu yana büyük ilgi gören projede bu yıl da başvurular açıldı. Gençler, ülke genelinde belirlenen yurtlarda 5 günlük sürelerle ücretsiz kalabilecek. Proje kapsamında her ilde (Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç) bir erkek ve bir kız yurdu bu hizmet için ayrıldı.

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Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek - Resim: 3

İLK HAFTA KONTENJANLAR DOLDU

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin tek yapması gereken, konaklama tarihinden en az bir gün önce ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmak. Yüksek talep nedeniyle bazı illerde ilk hafta kontenjanların tamamen dolduğu belirtiliyor.

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