Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek

5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

2022 yılından bu yana büyük ilgi gören projede bu yıl da başvurular açıldı. Gençler, ülke genelinde belirlenen yurtlarda 5 günlük sürelerle ücretsiz kalabilecek. Proje kapsamında her ilde (Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç) bir erkek ve bir kız yurdu bu hizmet için ayrıldı.