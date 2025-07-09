Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 ilde Tamamen Bedava Oldu! Tek Kuruş Para Ödenmeyecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesiyle üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz konaklayarak Türkiye’yi keşfetme imkanı buluyor. İlk hafta bazı şehirlerde kontenjanlar doldu bile.
Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite öğrencileri için yaz tatiline özel harika bir fırsat başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Seyahatsever” projesiyle, 18-30 yaş arasındaki gençler yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.
5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
2022 yılından bu yana büyük ilgi gören projede bu yıl da başvurular açıldı. Gençler, ülke genelinde belirlenen yurtlarda 5 günlük sürelerle ücretsiz kalabilecek. Proje kapsamında her ilde (Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç) bir erkek ve bir kız yurdu bu hizmet için ayrıldı.
İLK HAFTA KONTENJANLAR DOLDU
Projeden yararlanmak isteyen gençlerin tek yapması gereken, konaklama tarihinden en az bir gün önce ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmak. Yüksek talep nedeniyle bazı illerde ilk hafta kontenjanların tamamen dolduğu belirtiliyor.