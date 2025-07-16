Samsunspor’da Okan Kocuk’un Sözleşmesi Uzatıldı

Samsunpor, 29 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk ile 2028’e kadar sözleşme uzattıklarını duyurdu.

Samsunspor’da Okan Kocuk’un Sözleşmesi Uzatıldı
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Yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek Samsunspor, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi mevcut kadrosundaki önemli oyuncuları bünyesinde tutmak ve istikrarı sağlamak amacıyla sözleşme yenilemelerine de ağırlık veriyor. Bu kapsamda, 2023 yılında Galatasaray’dan bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Okan Kocuk’un, gösterdiği başarılı performans nedeniyle sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldı.

Samsunspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, “Avrupa’nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Okan” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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