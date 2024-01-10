Fernando Santos'un Beşiktaş'a ilk transferi: Norveçli yıldız resmen açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adam Fernando Santos ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

Siyah beyazlılar, en son Adana Demirspor forması giyen, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem