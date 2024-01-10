Fernando Santos'un Beşiktaş'a ilk transferi: Norveçli yıldız resmen açıklandı

Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Fernando Santos'un Beşiktaş'a ilk transferi: Norveçli yıldız resmen açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adam Fernando Santos ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

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Siyah beyazlılar, en son Adana Demirspor forması giyen, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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