Ferdi'nin Takımı 4 Golle Yıkıldı

Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Brighton'ı ilk yarıda bulduğu 4 golle yendi.

Chelsea'nin 4 golü de Cole Palmer'dan geldi. Brighton'da ise Georginio Rutter ve Carlos Baleba ağları havalandıran isimler oldu.

Ev sahibi Chelsea, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alırken puanını 13 yaptı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Brighton ise 9 puanda kaldı.

PALMER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, Brighton karşısında 4 golle oynadı.

Palmer, Premier Lig tarihinde ilk yarıda 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Brighton karşısındaki performansıyla Palmer bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Brighton'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerde Ferdi Kadıoğlu, ilk kez 11'de yer aldı.

Yeni takımıyla ilk maçına Premier Lig'deki Ipswich Town maçında çıkmıştı. Milli futbolcu, lig kupasıda oynanan Wolverhampton maçında ise ilk golünü kaydetti.