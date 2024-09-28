Serhat Akın'a Silahlı Saldırıya İlişkin Yeni Gelişme! 5 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin, 2 zanlının yakalanmasının ardından 5 şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullanan O.M, silahla ateş eden O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Başsavcılığının talebiyle olaya ilişkin soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetmişti:

"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA