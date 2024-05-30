Fenerbahçe’yi gören Avrupa şampiyonu oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin son 3 sezondur Avrupa’da karşılaştığı takımlar, kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe’yi gören Avrupa şampiyonu oluyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin son üç sezonda Avrupa'da eşleştiği takımlar, aynı sezon Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu UEFA Avrupa Ligi’nde açıp Konferans Ligi’nde kapatmıştı.

2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi’nde mücadele ederken, 2023-2024 sezonunda ise Konferans’ta boy göstermişti.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi D Grubu’ndaki rakibi Eintracht Frankfurt ile 2 maçta da 1-1 berabere kalmıştı. Frankfurt o sene Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Sarı lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda karşılaştığı, ilk maç 2-0 yenilip ikinci maç 1-0 yendiği ama elendiği Sevilla, o sezon Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonunda mutlu sona ulaşmıştı.

Bu sezon ise Fenerbahçe’nin Konferans Ligi Çeyrek Final etabında penaltılarda elendiği rakibi Olympiakos, Avrupa’nın 3 numaralı turnuvasında yüzü gülen taraf oldu.

Fenerbahçe’yi gören Avrupa şampiyonu oluyor - Resim : 1

FENER’İ 2 YIL ÜST ÜSTE ELEDİ

Sevilla ile Avrupa Ligi’nin kazanan 63 yaşındaki teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon Yunan temsilcisi ile Konferans Ligi’ni kazandı.

2 farkı sezon, turnuva ve takımda Fenerbahçe’ye Avrupa’da çelme takmış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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