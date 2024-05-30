Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çağlar Söyüncü’nün EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı” denildi.