Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı!

TFF, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar Söyüncü EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çağlar Söyüncü’nün EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı” denildi.

Etiketler
Çağlar Söyüncü A Milli Takım Türkiye Futbol Federasyonu
Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu
Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları
Filenin Sultanları, ikinci haftaya galibiyetle başladı Filenin Sultanları, ikinci haftaya galibiyetle başladı
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos: Kupayı, eski Hataysporlu getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
O kentte yaşayan öğrencilere müjde! Ulaşım ücreti 12,5 liradan 1 liraya düşürüldü Öğrenci ulaşım ücreti 1 TL'ye düşürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 9 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı