Filenin Sultanları, ikinci haftaya galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci haftası ABD'de düzenlenen Milletler Ligi'nin ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

İlk seti 25-20 kaybeden millilerimiz, ikinci seti 20-25 kazanarak maçta beraberliği yakaladı.

Üçüncü sette 9-25 gibi net bir skorla seti kazanan Filenin Sultanları, 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti ise 24-26 kazanarak skoru 3-1'e getiren millilerimiz, VNL'de ikinci haftaya galibiyetle başladı.

Hafif sakatlığı bulunduğu belirtilen Hande Baladın kadroda libero formasıyla yer alırken, ilk hafta maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Kaptan Eda Erdem, Almanya karşısında ilk 6'da yer aldı ve maçta 9 sayı kaydetmeyi başardı.

"VOLEYBOLU ÖZLEMİŞİM"

Maç sonu TRT Spor'a konuşan Eda Erdem, 40 günlük ara nedeniyle temposunu bulmakta zorlandığına dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

"40 günlük bir aradan sonra maç oynadığım için kendi tempomu bulmakta zorlanıyorum. Ama maç maç daha iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü hem bacaklarım hem kolum yavaş. Bu ritmi unutmuşum. Hatırlamaya çalışıyorum. Bugün de zorlandığım anlar oldu. Ama voleybolu çok özlemişim. Uzun bir ayrılık yaşamıştık. Her şey yolunda. Geri kalan 3 maçı da kazanmaya çalışacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem