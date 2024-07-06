Fenerbahçe'ye Yeni Sponsor! Dev Holding ile İmzalar Atıldı!

Fenerbahçe ile Zeren Group Holding akaryakıt dağıtım şirketi Alpet arasında sponsorluk anlaşması sağlandı. Anlaşmaya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz" denildi.

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Fenerbahçe'ye Yeni Sponsor! Dev Holding ile İmzalar Atıldı!

Fenerbahçe Futbol A Takımı, forma sağ kol sponsorluğu konusunda Zeren Group Holding akaryakıt dağıtım şirketi Alpet ile anlaşma sağladı.

Alpet logosu, 2024-2025 Sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'nin formalarınının sağ kolunda yer alacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'ye Yeni Sponsor! Dev Holding ile İmzalar Atıldı! - Resim : 1

"Alpet logosu, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında takımımızın formalarının sağ kolunda yer alacak. Alpet'e büyük Fenerbahçe ailemize 'Hoş geldin' diyor; yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz."

ANLAŞMA DETAYLARI DUYURULMADI

Öte yandan sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza törenine dair detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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