Bomba İddia: James Rodriguez'e En Yüksek Teklif Beşiktaş'tan

Copa America turnuvasında küllerinden doğan James Rodriguez ile Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edildi. James Rodriguez için en yüksek teklifin de siyah-beyazlı ekipten geldiği bildirildi.

Don Balon'da yer alan habere göre Copa America turnuvasında harika bir performans sergileyen Kolombiyalı oyuncu Avrupa takımlarının dikkatini çekti. İlgili haberde, “Arda Güler'in ülkesi, Mourinho'dan sonra bir bomba daha patlatıyor" denildi.

Turnuvada, ülkesinin Brezilya’nın önünde lider olmasını sağlayan yıldız, Beşiktaş'ın James'e bonuslar da içeren bir sözleşme teklifi sunduğu ve tarafların imzaya yakın olduğu bildirildi.