Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, takımın başına yeniden İsmail Kartal’ı getirdi. Kulübün futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurdu.

Taraflar arasında 1 yıllık sözleşme imzalanırken, İsmail Kartal böylece Fenerbahçe’deki dördüncü teknik direktörlük dönemine başlamış oldu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca ikinci kez Aziz Yıldırım yönetiminde sarı-lacivertli ekibin başında görev yapacak.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İsmail Kartal'ın ilk sözleri şu şekilde:

"Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"

YARDIMCISI DİRK KUYT OLDU

Fenerbahçe’de teknik heyetin bir diğer dikkat çeken ismi ise Dirk Kuyt oldu. Sarı-lacivertli takımın eski yıldızlarından olan Hollandalı futbol adamı, yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Fenerbahçe taraftarlarının yakından tanıdığı Kuyt, kulübün son lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olarak hafızalarda yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ KEZ GÖREVE GELDİ

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde daha önce üç farklı dönemde Fenerbahçe’nin başında görev yaptı. İlk olarak 2014 yılında takımın başına geçen Kartal, o sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Daha sonra 2021-2022 sezonunda yeniden göreve getirilen deneyimli teknik adam, kısa süren ikinci döneminde başarılı sonuçlar elde etti.

99 PUANLIK SEZON HAFIZALARDA

Kartal’ın Fenerbahçe’deki son görevi ise 2023-2024 sezonunda oldu. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli teknik adam yönetiminde lig tarihinin en yüksek puanlarından birine ulaşarak sezonu 99 puanla tamamladı. Ancak bu performans şampiyonluk için yeterli olmadı ve takım ligi ikinci sırada bitirdi.

KUPA BAŞARISI YAŞADI

65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’deki teknik direktörlük kariyerinde bir kez kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2014 yılında oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibini penaltılarla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Futbolculuk ve yardımcı antrenörlük dönemlerinde de kulüpte önemli başarılar yaşayan İsmail Kartal, yeni dönemde Fenerbahçe’yi yeniden zirveye taşımayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi