Beşiktaş'ın UEFA'dan Beklediği Haber Geldi

Beşiktaş, UEFA'yla 2022 yılında imzaladığı uzlaşma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tamamladı. UEFA'nın aldığı kararla siyah-beyazlı kulübe uygulanan operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar sona erdi.

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Beşiktaş'ın UEFA'dan Beklediği Haber Geldi
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Beşiktaş, UEFA'yla 2022 yılında imzaladığı uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından kulübe gönderilen kararla, siyah-beyazlıların anlaşma sürecini başarıyla tamamladığı resmen bildirildi.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Karara göre Beşiktaş, uzlaşma anlaşması kapsamında üstlendiği tüm şartları yerine getirdi. Bu doğrultuda kulübe uygulanan operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar da 2026/27 sezonundan itibaren tamamen kaldırıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, kararın UEFA nezdinde finansal disiplin ve sürdürülebilirlik çalışmalarının karşılık bulduğunu gösterdiğini belirterek, gelişmeyi kurumsal yapı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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