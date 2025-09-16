Fenerbahçe'nin Yeni Menajeri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurulan isim Ecem Türker Kavaz oldu.

Kulüpten yapılan açıklama "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri, voleybol şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu" denildi.

Ecem Türker Kavaz

'BAŞARILAR ELDE ETTİ'

Ecem Türker Kavaz'ın 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını elde ettiği belirtilen açıklamada "Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker Kavaz'a ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA