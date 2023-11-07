Fenerbahçe'den yeni transfer

Sarı lacivertliler, Olga Sevcova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den yeni transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, Letonyalı kanat oyuncusu Olga Sevcova'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'nın IBV takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SEVCOVA KİMDİR?

Olga Sevcova, Letonya Kadın Milli Takımı'nda ve ÍBV takımında forvet olarak oynayan Letonyalı bir futbolcudur . Altı kez Letonya'da Yılın Futbolcusu seçildi. Ševcova, Litvanya, Estonya ve İzlanda'nın yanı sıra memleketi Letonya'daki kulüplerde de forma giydi.

Kaynak: AA

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