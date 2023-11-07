Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda kuralar çekildi: Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı.

Kuraya bu turda dahil olan Trabzonspor, Çorum FK ile eşleşti.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 3. eleme turunu geçen 34 takım ile birlikte Süper Lig’den 6, 1. Lig’den 7 ve TFF 2. Lig’den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Eşleşmeler şöyle:

Hatayspor - Düzcespor

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor

Sakaryaspor - Ankaraspor

Ankaragücü - İskenderun A.Ş.

Alanyaspor - Kocaelispor

Pendikspor - Isparta 32 Spor

Manisa FK - Kastamonspor

Boluspor - Amed Sportif Faaliyerler

Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Bandırmaspor - Somaspor

Ümraniyespor - Çankaya SK

Eyüpspor - Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

Kayserispor - Van Spor FK

Trabzonspor - Çorum FK

Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

Adanaspor - Esenler Erokspor

Bodrum FK - Menemen FK

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Sivasspor - Arnavutköy Belediye Spor

Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor

Erzurumspor - 24 Erzincanspor

Göztepe - 1461 Trabzon FK

Antalyaspor - Kepez Spor Futbol

Altay 53 - Kırklarelispor

Başakşehir - Şanlıurfaspor

Kaynak: İHA