Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda kuralar çekildi: Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler için kuralar çekildi. Trabzonspor, Çorum FK ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda kuralar çekildi: Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı.

Kuraya bu turda dahil olan Trabzonspor, Çorum FK ile eşleşti.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 3. eleme turunu geçen 34 takım ile birlikte Süper Lig’den 6, 1. Lig’den 7 ve TFF 2. Lig’den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Eşleşmeler şöyle:

Hatayspor - Düzcespor
Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor
Sakaryaspor - Ankaraspor
Ankaragücü - İskenderun A.Ş.
Alanyaspor - Kocaelispor
Pendikspor - Isparta 32 Spor
Manisa FK - Kastamonspor
Boluspor - Amed Sportif Faaliyerler
Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Bandırmaspor - Somaspor
Ümraniyespor - Çankaya SK
Eyüpspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928
Kayserispor - Van Spor FK
Trabzonspor - Çorum FK
Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK
Adanaspor - Esenler Erokspor
Bodrum FK - Menemen FK
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor
Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Sivasspor - Arnavutköy Belediye Spor
Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor
Erzurumspor - 24 Erzincanspor
Göztepe - 1461 Trabzon FK
Antalyaspor - Kepez Spor Futbol
Altay 53 - Kırklarelispor
Başakşehir - Şanlıurfaspor

Kaynak: İHA

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