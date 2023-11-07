Münih’in kalecisinden Icardi yorumu: Çok cesur

Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi hakkında, "Korkusu yok, çok cesur bir forvet ve ceza sahası içinde çok güçlü" dedi.

Münih’in kalecisinden Icardi yorumu: Çok cesur

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, yarın Bayern Münih’e konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesi Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun süreli sakatlığının ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirten Neuer, "Tekrar oynayabildiğim için mutluyum ve bu kadar iyi çalıştığı için mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi’nde de harika bir oyunla tekrar oynayacağım için çok mutluyum, Galatasaray’a karşı da evimizde olacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Icardi’den de övgüyle bahseden Alman file bekçisi, "Ne yapacağı kestirilemeyen ve ekstra bir özelliği olan süper bir oyuncu. Ayrıca penaltıyı attığında da gördüğümüz gibi korkusu yok, çok cesur bir forvet ve ceza sahası içinde çok güçlü. Ne olacağını biliyoruz, onu iyi savunmalıyız. Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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