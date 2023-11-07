İşte Galatasaray'ın Bayern Münih kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kadrosu açıklandı.

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İşte Galatasaray'ın Bayern Münih kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak Galatasaray'da kadro açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek kaleci Fernando Muslera ile müsabakalara iğne tedavisiyle çıkan Mauro Icardi, Münih'e gidecek kafilede yer aldı.

Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih
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