Fenerbahçe'den Sert Tepki: 'Aklımızla Alay Ettirmeyiz'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunarak hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Sert Tepki: 'Aklımızla Alay Ettirmeyiz'

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Mosturoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hata ile izahı mümkün olmayan hakem kararları nedense hep bizim maçlarımıza tesadüf ediyor. Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa artık bunun bir izahı olamaz. Kimse de bu saatten sonra bize izah etmeye çalışmasın. Aklımızla alay ettirmeyiz."

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