Mourinho'dan Maça Damga Vuran Hareket! Sarı Kartla Cezalandırıldı
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın son bölümlerinde teknik direktör Jose Mourinho'nun hareketi, maça damgasını vurdu. Dzeko'nun ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyon görüntüsünü açarak, yayıncı kuruluş kameralarının önüne koyan Mourinho, sarı kart gördü.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı hafta, kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, hareketi ise maça damgasını vurdu.
Jose Mourinho, kullandığı laptopu yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne bıraktığı için 79. dakikada sarı kart gördü.
Mourinho, Edin Dzeko'nun gol attığı ancak geçersiz sayılan pozisyonu yayıncı kuruluşun kamerası önüne koydu.
💻 Jose Mourinho'dan laptoplu tepki! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/mN1RzXdc5x— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024
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