Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor.

Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydın'ın sağlık durumundaki son gelişme açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, oyuncuların sakatlık durumu hakkında şu bilgilendirme yapıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun… pic.twitter.com/qbxGdlrkgH November 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem