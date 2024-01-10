Fenerbahçe'den gol şov

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u 7-1 yendi. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den gol şov

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yendi.

Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (3), Szymanski, Mert Müldür, Michy Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydetti. Konyaspor'da Guilherme 90. dakikada ağları havalandırdı.

Fenerbahçe puanını 50 yaptı. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

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