Fenerbahçe'den Flaş İrfan Can Kararı

Yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı bildirildi. İrfan Can'ın maaşının iki katına çıkarılacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den Flaş İrfan Can Kararı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Lille’e elenen Fenerbahçe, Süper Lig’deki Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken, İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda yeni sezon için kadro planlaması sürdürülürken, iç transferde de harekete geçildi. Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı iddia edildi.

MAAŞI İKİ KATINA ÇIKACAK

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 18 gol atıp 12 asist kaydeden İrfan Can, taraftarınn sevgilisi haline geldi.

Sabah’ın haberine göre, 29 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesinin 3 yıl uzatılacağı belirtilirken, Fenerbahçe’den 20 milyon TL kazanan futbolcunun maaşının iki katına çıkarılarak 40 milyon TL yapılacağı bildirildi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe
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