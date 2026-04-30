Fenerbahçe'den Final Four İçin Dev Adım
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti. 3 maçı kazananın adını Final Four'a yazdıracağı eşleşmede üçüncü maç Kaunas'ta oynanacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 86-74'lük skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürdü ve seride durumu 2-0'a getirdi.
EV SAHİBİ AVANTAJINI ELİNDE TUTTU
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.
Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrılmıştı.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
Evindeki iki maçını da kazanan Fenerbahçe, böylece Kaunas deplasmanından alacağı bir galibiyetle adını son dört takım arasına yazdıracak.
Kaynak: Haber Merkezi