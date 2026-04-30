Fenerbahçe'den Final Four İçin Dev Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 86-74'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürdü ve seride durumu 2-0'a getirdi.

EV SAHİBİ AVANTAJINI ELİNDE TUTTU

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Evindeki iki maçını da kazanan Fenerbahçe, böylece Kaunas deplasmanından alacağı bir galibiyetle adını son dört takım arasına yazdıracak.

Kaynak: Haber Merkezi