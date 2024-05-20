Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e Sezenli gönderme: Şimdi ağlamak geldiyse içinden...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı Rams Park’ta 1-0 yendiği maç sonrası, Ali Koç’un ve beraberindeki Fenerbahçe yöneticilerinin, Galatasaraylı yöneticiler ve stadyum müdürü ile yaşadıkları kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a şu sözlerle cevap verdi:

“Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancılarıyla onlara çanak tutan görevliler hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk. Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor. Polis eskortuyla gelmiştir. Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Bütün bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarımıza ve üyelerimize; Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk.

‘SEN NEYİNE GÜVENİYORSUN?’

Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun.7-8 kişi çocuğun üstüne yükleniyorlar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar. Kendisi demedi mi TFF'ye gidin de hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Sen neyine güveniyorsun?”

FENERBAHÇE’DEN SEZEN AKSULU GÖNDERME

Özbek’in açıklama yaptığı sırada Fenerbahçe, X hesabından bir göndermede bulundu.

Sarı lacivertliler, Gökhan Özen’in bir şarkısının sözlerini paylaşarak Özbek’e yanıt verdi.

Şarkı sözleri şöyle:

“Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen

Şimdi ağlamak geldiyse içinden

Ne fark eder, ne fark eder”

🎙️ Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen

Şimdi ağlamak geldiyse içinden

Ne fark eder, ne fark eder 🎶 pic.twitter.com/NbPAaF2qBg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem