Beşiktaş'ta dikkat çeken istifa

Beşiktaş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyelerinin istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta dikkat çeken istifa

Beşiktaş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şahabettin Önkol ve beraberindeki kurul üyeleri istifa etti.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, üyelerin istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların ilerleyen zamanlarda duyurulacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.

Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır."

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